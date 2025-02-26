CotationsSections
RCB
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026

24.5200 USD 0.1300 (0.53%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RCB a changé de -0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.5200 et à un maximum de 24.5200.

Suivez la dynamique Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.5200 24.5200
Range Annuel
23.5070 24.8000
Clôture Précédente
24.6500
Ouverture
24.5200
Bid
24.5200
Ask
24.5230
Plus Bas
24.5200
Plus Haut
24.5200
Volume
1
Changement quotidien
-0.53%
Changement Mensuel
0.29%
Changement à 6 Mois
0.12%
Changement Annuel
0.33%
