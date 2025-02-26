Devises / RCB
RCB: Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026
24.5200 USD 0.1300 (0.53%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RCB a changé de -0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.5200 et à un maximum de 24.5200.
Suivez la dynamique Ready Capital Corporation 6.20% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RCB Nouvelles
Range quotidien
24.5200 24.5200
Range Annuel
23.5070 24.8000
- Clôture Précédente
- 24.6500
- Ouverture
- 24.5200
- Bid
- 24.5200
- Ask
- 24.5230
- Plus Bas
- 24.5200
- Plus Haut
- 24.5200
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.53%
- Changement Mensuel
- 0.29%
- Changement à 6 Mois
- 0.12%
- Changement Annuel
- 0.33%
20 septembre, samedi