Dövizler / RBB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RBB: RBB Bancorp
19.45 USD 0.51 (2.56%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RBB fiyatı bugün -2.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.26 ve Yüksek fiyatı olarak 19.96 aralığında işlem gördü.
RBB Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBB haberleri
- Are Options Traders Betting on a Big Move in RBB Stock?
- Earnings call transcript: RBB Bancorp Q2 2025 Beats Expectations, Shares Surge
- RBB Bancorp Q2 2025 slides: Profitability rebounds as asset quality improves
- RBB (RBB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- RBB (RBB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- RBB Bancorp shares jump as earnings beat expectations
- RBB Bancorp earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- RBB Bancorp reports profit growth in second quarter 2025
- RBB Bancorp authorizes $18 million stock repurchase
Günlük aralık
19.26 19.96
Yıllık aralık
14.41 25.30
- Önceki kapanış
- 19.96
- Açılış
- 19.96
- Satış
- 19.45
- Alış
- 19.75
- Düşük
- 19.26
- Yüksek
- 19.96
- Hacim
- 142
- Günlük değişim
- -2.56%
- Aylık değişim
- -3.23%
- 6 aylık değişim
- 16.89%
- Yıllık değişim
- -14.09%
21 Eylül, Pazar