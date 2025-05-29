KurseKategorien
RBB: RBB Bancorp

19.39 USD 0.57 (2.86%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RBB hat sich für heute um -2.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.39 bis zu einem Hoch von 19.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die RBB Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
19.39 19.96
Jahresspanne
14.41 25.30
Vorheriger Schlusskurs
19.96
Eröffnung
19.96
Bid
19.39
Ask
19.69
Tief
19.39
Hoch
19.96
Volumen
36
Tagesänderung
-2.86%
Monatsänderung
-3.53%
6-Monatsänderung
16.53%
Jahresänderung
-14.36%
