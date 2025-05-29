CotationsSections
Devises / RBB
RBB: RBB Bancorp

19.45 USD 0.51 (2.56%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RBB a changé de -2.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.26 et à un maximum de 19.96.

Suivez la dynamique RBB Bancorp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
19.26 19.96
Range Annuel
14.41 25.30
Clôture Précédente
19.96
Ouverture
19.96
Bid
19.45
Ask
19.75
Plus Bas
19.26
Plus Haut
19.96
Volume
142
Changement quotidien
-2.56%
Changement Mensuel
-3.23%
Changement à 6 Mois
16.89%
Changement Annuel
-14.09%
