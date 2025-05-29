通貨 / RBB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RBB: RBB Bancorp
19.96 USD 0.99 (5.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RBBの今日の為替レートは、5.22%変化しました。日中、通貨は1あたり19.01の安値と19.96の高値で取引されました。
RBB Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBB News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in RBB Stock?
- Earnings call transcript: RBB Bancorp Q2 2025 Beats Expectations, Shares Surge
- RBB Bancorp Q2 2025 slides: Profitability rebounds as asset quality improves
- RBB (RBB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- RBB (RBB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- RBB Bancorp shares jump as earnings beat expectations
- RBB Bancorp earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- RBB Bancorp reports profit growth in second quarter 2025
- RBB Bancorp authorizes $18 million stock repurchase
1日のレンジ
19.01 19.96
1年のレンジ
14.41 25.30
- 以前の終値
- 18.97
- 始値
- 19.06
- 買値
- 19.96
- 買値
- 20.26
- 安値
- 19.01
- 高値
- 19.96
- 出来高
- 189
- 1日の変化
- 5.22%
- 1ヶ月の変化
- -0.70%
- 6ヶ月の変化
- 19.95%
- 1年の変化
- -11.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K