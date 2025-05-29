Moedas / RBB
RBB: RBB Bancorp
19.55 USD 0.58 (3.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RBB para hoje mudou para 3.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.01 e o mais alto foi 19.64.
Veja a dinâmica do par de moedas RBB Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RBB Notícias
Faixa diária
19.01 19.64
Faixa anual
14.41 25.30
- Fechamento anterior
- 18.97
- Open
- 19.06
- Bid
- 19.55
- Ask
- 19.85
- Low
- 19.01
- High
- 19.64
- Volume
- 54
- Mudança diária
- 3.06%
- Mudança mensal
- -2.74%
- Mudança de 6 meses
- 17.49%
- Mudança anual
- -13.65%
