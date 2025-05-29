통화 / RBB
RBB: RBB Bancorp
19.45 USD 0.51 (2.56%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RBB 환율이 오늘 -2.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.26이고 고가는 19.96이었습니다.
RBB Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RBB News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in RBB Stock?
- Earnings call transcript: RBB Bancorp Q2 2025 Beats Expectations, Shares Surge
- RBB Bancorp Q2 2025 slides: Profitability rebounds as asset quality improves
- RBB (RBB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- RBB (RBB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- RBB Bancorp shares jump as earnings beat expectations
- RBB Bancorp earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- RBB Bancorp reports profit growth in second quarter 2025
- RBB Bancorp authorizes $18 million stock repurchase
일일 변동 비율
19.26 19.96
년간 변동
14.41 25.30
- 이전 종가
- 19.96
- 시가
- 19.96
- Bid
- 19.45
- Ask
- 19.75
- 저가
- 19.26
- 고가
- 19.96
- 볼륨
- 142
- 일일 변동
- -2.56%
- 월 변동
- -3.23%
- 6개월 변동
- 16.89%
- 년간 변동율
- -14.09%
20 9월, 토요일