RBB: RBB Bancorp
19.22 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RBB за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.01, а максимальная — 19.34.
Следите за динамикой RBB Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.01 19.34
Годовой диапазон
14.41 25.30
- Предыдущее закрытие
- 19.24
- Open
- 19.12
- Bid
- 19.22
- Ask
- 19.52
- Low
- 19.01
- High
- 19.34
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- -4.38%
- 6-месячное изменение
- 15.50%
- Годовое изменение
- -15.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.