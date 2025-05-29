Valute / RBB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RBB: RBB Bancorp
19.45 USD 0.51 (2.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RBB ha avuto una variazione del -2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.26 e ad un massimo di 19.96.
Segui le dinamiche di RBB Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBB News
- Are Options Traders Betting on a Big Move in RBB Stock?
- Earnings call transcript: RBB Bancorp Q2 2025 Beats Expectations, Shares Surge
- RBB Bancorp Q2 2025 slides: Profitability rebounds as asset quality improves
- RBB (RBB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- RBB (RBB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- RBB Bancorp shares jump as earnings beat expectations
- RBB Bancorp earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- RBB Bancorp reports profit growth in second quarter 2025
- RBB Bancorp authorizes $18 million stock repurchase
Intervallo Giornaliero
19.26 19.96
Intervallo Annuale
14.41 25.30
- Chiusura Precedente
- 19.96
- Apertura
- 19.96
- Bid
- 19.45
- Ask
- 19.75
- Minimo
- 19.26
- Massimo
- 19.96
- Volume
- 142
- Variazione giornaliera
- -2.56%
- Variazione Mensile
- -3.23%
- Variazione Semestrale
- 16.89%
- Variazione Annuale
- -14.09%
21 settembre, domenica