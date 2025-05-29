QuotazioniSezioni
Valute / RBB
RBB: RBB Bancorp

19.45 USD 0.51 (2.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RBB ha avuto una variazione del -2.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.26 e ad un massimo di 19.96.

Segui le dinamiche di RBB Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.26 19.96
Intervallo Annuale
14.41 25.30
Chiusura Precedente
19.96
Apertura
19.96
Bid
19.45
Ask
19.75
Minimo
19.26
Massimo
19.96
Volume
142
Variazione giornaliera
-2.56%
Variazione Mensile
-3.23%
Variazione Semestrale
16.89%
Variazione Annuale
-14.09%
21 settembre, domenica