货币 / RBB
RBB: RBB Bancorp
19.22 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RBB汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点19.01和高点19.34进行交易。
关注RBB Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RBB新闻
- Earnings call transcript: RBB Bancorp Q2 2025 Beats Expectations, Shares Surge
- RBB Bancorp Q2 2025 slides: Profitability rebounds as asset quality improves
- RBB (RBB) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- RBB (RBB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- RBB Bancorp shares jump as earnings beat expectations
- RBB Bancorp earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- RBB Bancorp reports profit growth in second quarter 2025
- RBB Bancorp authorizes $18 million stock repurchase
日范围
19.01 19.34
年范围
14.41 25.30
- 前一天收盘价
- 19.24
- 开盘价
- 19.12
- 卖价
- 19.22
- 买价
- 19.52
- 最低价
- 19.01
- 最高价
- 19.34
- 交易量
- 140
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -4.38%
- 6个月变化
- 15.50%
- 年变化
- -15.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值