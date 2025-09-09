Dövizler / QUBT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QUBT: Quantum Computing Inc
23.27 USD 4.92 (26.81%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QUBT fiyatı bugün 26.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.18 ve Yüksek fiyatı olarak 23.98 aralığında işlem gördü.
Quantum Computing Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QUBT haberleri
- Better Quantum Computing Stock: D-Wave Quantum (QBTS) vs. Quantum Computing (QUBT)
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Quantum Computing Is Skyrocketing Today -- Is the Stock a Buy Right Now?
- Trump yönetimi kuantum bilişim stratejisini genişletmeyi planlıyor, Cyberscoop bildirdi
- Trump administration plans quantum computing strategy expansion, Cyberscoop says
- Why Quantum Computing Stock Keeps Going Up
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Will Buying QUBT Below $18 Make Investors Rich?
- Can Quantum Computing's Government Contracts Boost Future Growth?
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- Lake Street Capital, Quantum Computing hissesini Al tavsiyesi ile takibe aldı
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Quantum Computing 3 Years From Now
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
- QUBT Lags Peers Over Three Months: Are Widening Losses a Sell Signal?
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- RGTI Strengthens Global Ties in Quantum Push: Time to Buy or Hold?
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals
- Quantum Stock Tracker: Nvidia Jumps In, IonQ And D-Wave Execs - D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
Günlük aralık
18.18 23.98
Yıllık aralık
0.64 27.15
- Önceki kapanış
- 18.35
- Açılış
- 18.20
- Satış
- 23.27
- Alış
- 23.57
- Düşük
- 18.18
- Yüksek
- 23.98
- Hacim
- 147.377 K
- Günlük değişim
- 26.81%
- Aylık değişim
- 52.59%
- 6 aylık değişim
- 183.78%
- Yıllık değişim
- 3373.13%
21 Eylül, Pazar