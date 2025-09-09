FiyatlarBölümler
QUBT
QUBT: Quantum Computing Inc

23.27 USD 4.92 (26.81%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QUBT fiyatı bugün 26.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.18 ve Yüksek fiyatı olarak 23.98 aralığında işlem gördü.

Quantum Computing Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.18 23.98
Yıllık aralık
0.64 27.15
Önceki kapanış
18.35
Açılış
18.20
Satış
23.27
Alış
23.57
Düşük
18.18
Yüksek
23.98
Hacim
147.377 K
Günlük değişim
26.81%
Aylık değişim
52.59%
6 aylık değişim
183.78%
Yıllık değişim
3373.13%
