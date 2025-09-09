Valute / QUBT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QUBT: Quantum Computing Inc
23.27 USD 4.92 (26.81%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QUBT ha avuto una variazione del 26.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.18 e ad un massimo di 23.98.
Segui le dinamiche di Quantum Computing Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QUBT News
- Better Quantum Computing Stock: D-Wave Quantum (QBTS) vs. Quantum Computing (QUBT)
- Palantir, Apple Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Quantum Computing Is Skyrocketing Today -- Is the Stock a Buy Right Now?
- L’amministrazione Trump pianifica l’espansione della strategia sul quantum computing, secondo Cyberscoop
- Trump administration plans quantum computing strategy expansion, Cyberscoop says
- Why Quantum Computing Stock Keeps Going Up
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Will Buying QUBT Below $18 Make Investors Rich?
- Can Quantum Computing's Government Contracts Boost Future Growth?
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- Lake Street Capital avvia la copertura di Quantum Computing con rating Buy
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Quantum Computing 3 Years From Now
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
- QUBT Lags Peers Over Three Months: Are Widening Losses a Sell Signal?
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- RGTI Strengthens Global Ties in Quantum Push: Time to Buy or Hold?
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals
- Quantum Stock Tracker: Nvidia Jumps In, IonQ And D-Wave Execs - D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
Intervallo Giornaliero
18.18 23.98
Intervallo Annuale
0.64 27.15
- Chiusura Precedente
- 18.35
- Apertura
- 18.20
- Bid
- 23.27
- Ask
- 23.57
- Minimo
- 18.18
- Massimo
- 23.98
- Volume
- 147.377 K
- Variazione giornaliera
- 26.81%
- Variazione Mensile
- 52.59%
- Variazione Semestrale
- 183.78%
- Variazione Annuale
- 3373.13%
20 settembre, sabato