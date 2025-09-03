Валюты / QUBT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QUBT: Quantum Computing Inc
16.87 USD 0.03 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QUBT за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.76, а максимальная — 17.07.
Следите за динамикой Quantum Computing Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QUBT
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
- QUBT Lags Peers Over Three Months: Are Widening Losses a Sell Signal?
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- RGTI Strengthens Global Ties in Quantum Push: Time to Buy or Hold?
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals
- Quantum Stock Tracker: Nvidia Jumps In, IonQ And D-Wave Execs - D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
- Arqit Quantum: Don't Be Fooled By Hype (NASDAQ:ARQQ)
- Quantum computing director Shabani Javad sells $572k in shares
- Is Quantum Computing Inc. (QUBT) Stock a Buy?
- Huang Yuping, CEO of quantum computing, sells $14.4m in QUBT
- QUBT Stock Lags YTD but Photonic Foundry May Be a Long-Term Catalyst
- Better Artificial Intelligence Stock: Quantum Computing Inc. vs. IonQ
- Wall Street Lunch: Honeywell Takes Quantum Leap As Nvidia Invests $600M (undefined:NVDA)
- Quantum Computing Stocks Rise as Nvidia Fuels Honeywell's $10B Quantinuum Push
- Nvidia Investment In Honeywell's Quantinuum Sends Quantum Computing Stocks Up
- Is Honeywell a quantum-computing stock now? There’s a new link to Nvidia.
- IonQ About To Explode Higher Like In 2023 (NYSE:IONQ)
- Will C-DAC Collaboration Help RGTI Unlock India's Quantum Market?
- Quantum Computing Expands Global Reach With New Research Collabs
- Quantum Computing Stocks: Europe's Leaders Advance In Global Race
Дневной диапазон
15.76 17.07
Годовой диапазон
0.64 27.15
- Предыдущее закрытие
- 16.84
- Open
- 16.92
- Bid
- 16.87
- Ask
- 17.17
- Low
- 15.76
- High
- 17.07
- Объем
- 37.825 K
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 10.62%
- 6-месячное изменение
- 105.73%
- Годовое изменение
- 2417.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.