Devises / QUBT
QUBT: Quantum Computing Inc

23.27 USD 4.92 (26.81%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QUBT a changé de 26.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.18 et à un maximum de 23.98.

Suivez la dynamique Quantum Computing Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.18 23.98
Range Annuel
0.64 27.15
Clôture Précédente
18.35
Ouverture
18.20
Bid
23.27
Ask
23.57
Plus Bas
18.18
Plus Haut
23.98
Volume
147.377 K
Changement quotidien
26.81%
Changement Mensuel
52.59%
Changement à 6 Mois
183.78%
Changement Annuel
3373.13%
20 septembre, samedi