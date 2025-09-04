Moedas / QUBT
QUBT: Quantum Computing Inc
18.30 USD 0.59 (3.33%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QUBT para hoje mudou para 3.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.78 e o mais alto foi 19.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Quantum Computing Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
QUBT Notícias
Faixa diária
17.78 19.25
Faixa anual
0.64 27.15
- Fechamento anterior
- 17.71
- Open
- 18.50
- Bid
- 18.30
- Ask
- 18.60
- Low
- 17.78
- High
- 19.25
- Volume
- 33.590 K
- Mudança diária
- 3.33%
- Mudança mensal
- 20.00%
- Mudança de 6 meses
- 123.17%
- Mudança anual
- 2631.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh