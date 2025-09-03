CotizacionesSecciones
QUBT
QUBT: Quantum Computing Inc

17.71 USD 0.84 (4.98%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QUBT de hoy ha cambiado un 4.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.59, mientras que el máximo ha alcanzado 18.02.

Rango diario
16.59 18.02
Rango anual
0.64 27.15
Cierres anteriores
16.87
Open
16.73
Bid
17.71
Ask
18.01
Low
16.59
High
18.02
Volumen
42.540 K
Cambio diario
4.98%
Cambio mensual
16.13%
Cambio a 6 meses
115.98%
Cambio anual
2543.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B