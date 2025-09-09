통화 / QUBT
QUBT: Quantum Computing Inc
23.27 USD 4.92 (26.81%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QUBT 환율이 오늘 26.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.18이고 고가는 23.98이었습니다.
Quantum Computing Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
QUBT News
일일 변동 비율
18.18 23.98
년간 변동
0.64 27.15
- 이전 종가
- 18.35
- 시가
- 18.20
- Bid
- 23.27
- Ask
- 23.57
- 저가
- 18.18
- 고가
- 23.98
- 볼륨
- 147.377 K
- 일일 변동
- 26.81%
- 월 변동
- 52.59%
- 6개월 변동
- 183.78%
- 년간 변동율
- 3373.13%
20 9월, 토요일