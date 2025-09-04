Währungen / QUBT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QUBT: Quantum Computing Inc
18.35 USD 0.64 (3.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QUBT hat sich für heute um 3.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.78 bis zu einem Hoch von 19.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quantum Computing Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QUBT News
- Can Quantum Computing's Government Contracts Boost Future Growth?
- Quantum stocks are hot again. Here’s what’s behind their explosive rally.
- Lake Street Capital nimmt Aktie von Quantum Computing mit "Buy" in die Bewertung auf
- Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Quantum Computing 3 Years From Now
- Quantum Computing Stocks Rally. IonQ, Honeywell In Space Collaboration.
- Will Rigetti's C-DAC Partnership Translate Into New Revenue Streams?
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals (Revised)
- Quantum Stock Tracker: IonQ Price Targets, Rigetti Climbs - IonQ (NYSE:IONQ)
- Quantum Computing Stocks: IonQ Touts Acquisition Strategy At Analyst Day
- QUBT Lags Peers Over Three Months: Are Widening Losses a Sell Signal?
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- RGTI Strengthens Global Ties in Quantum Push: Time to Buy or Hold?
- IBEX, Tesla, IonQ, Warner Bros. Discovery And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Figure Technology (NASDAQ:FIGR), Six Flags Entertainment (NYSE:FUN)
- Quantum Computing Stocks: Nvidia's Growing Appetite For Startup Investments
- QUBT Gains Commercial Traction With Quantum AI and Cybersecurity Deals
- Quantum Stock Tracker: Nvidia Jumps In, IonQ And D-Wave Execs - D-Wave Quantum (NYSE:QBTS)
- Arqit Quantum: Don't Be Fooled By Hype (NASDAQ:ARQQ)
- Quantum computing director Shabani Javad sells $572k in shares
- Is Quantum Computing Inc. (QUBT) Stock a Buy?
- Huang Yuping, CEO of quantum computing, sells $14.4m in QUBT
- QUBT Stock Lags YTD but Photonic Foundry May Be a Long-Term Catalyst
- Better Artificial Intelligence Stock: Quantum Computing Inc. vs. IonQ
- Wall Street Lunch: Honeywell Takes Quantum Leap As Nvidia Invests $600M (undefined:NVDA)
- Quantum Computing Stocks Rise as Nvidia Fuels Honeywell's $10B Quantinuum Push
Tagesspanne
17.78 19.25
Jahresspanne
0.64 27.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.71
- Eröffnung
- 18.50
- Bid
- 18.35
- Ask
- 18.65
- Tief
- 17.78
- Hoch
- 19.25
- Volumen
- 65.057 K
- Tagesänderung
- 3.61%
- Monatsänderung
- 20.33%
- 6-Monatsänderung
- 123.78%
- Jahresänderung
- 2638.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K