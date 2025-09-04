KurseKategorien
Währungen / QUBT
QUBT: Quantum Computing Inc

18.35 USD 0.64 (3.61%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QUBT hat sich für heute um 3.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.78 bis zu einem Hoch von 19.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Quantum Computing Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.78 19.25
Jahresspanne
0.64 27.15
Vorheriger Schlusskurs
17.71
Eröffnung
18.50
Bid
18.35
Ask
18.65
Tief
17.78
Hoch
19.25
Volumen
65.057 K
Tagesänderung
3.61%
Monatsänderung
20.33%
6-Monatsänderung
123.78%
Jahresänderung
2638.81%
