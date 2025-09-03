QuotesSections
Currencies / QUBT
QUBT: Quantum Computing Inc

16.35 USD 0.49 (2.91%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

QUBT exchange rate has changed by -2.91% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 15.76 and at a high of 17.07.

Follow Quantum Computing Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
15.76 17.07
Year Range
0.64 27.15
Previous Close
16.84
Open
16.92
Bid
16.35
Ask
16.65
Low
15.76
High
17.07
Volume
28.815 K
Daily Change
-2.91%
Month Change
7.21%
6 Months Change
99.39%
Year Change
2340.30%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%