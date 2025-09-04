通貨 / QUBT
QUBT: Quantum Computing Inc
18.35 USD 0.64 (3.61%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QUBTの今日の為替レートは、3.61%変化しました。日中、通貨は1あたり17.78の安値と19.25の高値で取引されました。
Quantum Computing Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.78 19.25
1年のレンジ
0.64 27.15
- 以前の終値
- 17.71
- 始値
- 18.50
- 買値
- 18.35
- 買値
- 18.65
- 安値
- 17.78
- 高値
- 19.25
- 出来高
- 65.057 K
- 1日の変化
- 3.61%
- 1ヶ月の変化
- 20.33%
- 6ヶ月の変化
- 123.78%
- 1年の変化
- 2638.81%
