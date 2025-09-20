- Genel bakış
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ fiyatı bugün -0.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.10 ve Yüksek fiyatı olarak 36.44 aralığında işlem gördü.
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
QQQJ haberleri
Sıkça sorulan sorular
QQQJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hisse senedi 36.18 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 36.10 - 36.44 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 36.39 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 190 değerine ulaştı. QQQJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hisse senedi şu anda 36.18 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.23% ve USD değerlerini izler. QQQJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
QQQJ hisse senedi nasıl alınır?
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hisselerini şu anki 36.18 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 36.18 ve Ask 36.48 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 190 ve günlük değişim oranı -0.71% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QQQJ fiyat hareketlerini takip edin.
QQQJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.89 - 36.76 ve mevcut fiyatı 36.18 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 36.18 veya Ask 36.48 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.32% ve 6 aylık değişim oranı 24.37% değerlerini karşılaştırır. QQQJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hisse senedi yıllık olarak 36.76 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.89 - 36.76). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 36.39 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF performansını takip edin.
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.89 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 36.18 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.89 - 36.76 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QQQJ fiyat hareketlerini izleyin.
QQQJ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 36.39 ve yıllık değişim oranı 22.23% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 36.39
- Açılış
- 36.44
- Satış
- 36.18
- Alış
- 36.48
- Düşük
- 36.10
- Yüksek
- 36.44
- Hacim
- 190
- Günlük değişim
- -0.58%
- Aylık değişim
- 1.32%
- 6 aylık değişim
- 24.37%
- Yıllık değişim
- 22.23%
