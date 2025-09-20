报价部分
货币 / QQQJ
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

36.18 USD 0.21 (0.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QQQJ汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点36.10和高点36.44进行交易。

关注Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

QQQJ新闻

常见问题解答

QQQJ股票今天的价格是多少？

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票今天的定价为36.18。它在36.10 - 36.44范围内交易，昨天的收盘价为36.39，交易量达到190。QQQJ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票是否支付股息？

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF目前的价值为36.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.23%和USD。实时查看图表以跟踪QQQJ走势。

如何购买QQQJ股票？

您可以以36.18的当前价格购买Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票。订单通常设置在36.18或36.48附近，而190和-0.71%显示市场活动。立即关注QQQJ的实时图表更新。

如何投资QQQJ股票？

投资Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF需要考虑年度范围24.89 - 36.76和当前价格36.18。许多人在以36.18或36.48下订单之前，会比较1.32%和。实时查看QQQJ价格图表，了解每日变化。

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF的最高价格是36.76。在24.89 - 36.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF的绩效。

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票的最低价格是多少？

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF（QQQJ）的最低价格为24.89。将其与当前的36.18和24.89 - 36.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QQQJ股票是什么时候拆分的？

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.39和22.23%中可见。

日范围
36.10 36.44
年范围
24.89 36.76
前一天收盘价
36.39
开盘价
36.44
卖价
36.18
买价
36.48
最低价
36.10
最高价
36.44
交易量
190
日变化
-0.58%
月变化
1.32%
6个月变化
24.37%
年变化
22.23%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
4.734%
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值