QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
今日QQQJ汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点36.10和高点36.44进行交易。
关注Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QQQJ新闻
常见问题解答
QQQJ股票今天的价格是多少？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票今天的定价为36.18。它在36.10 - 36.44范围内交易，昨天的收盘价为36.39，交易量达到190。QQQJ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票是否支付股息？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF目前的价值为36.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.23%和USD。实时查看图表以跟踪QQQJ走势。
如何购买QQQJ股票？
您可以以36.18的当前价格购买Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票。订单通常设置在36.18或36.48附近，而190和-0.71%显示市场活动。立即关注QQQJ的实时图表更新。
如何投资QQQJ股票？
投资Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF需要考虑年度范围24.89 - 36.76和当前价格36.18。许多人在以36.18或36.48下订单之前，会比较1.32%和。实时查看QQQJ价格图表，了解每日变化。
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF的最高价格是36.76。在24.89 - 36.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF的绩效。
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF股票的最低价格是多少？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF（QQQJ）的最低价格为24.89。将其与当前的36.18和24.89 - 36.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QQQJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QQQJ股票是什么时候拆分的？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.39和22.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.39
- 开盘价
- 36.44
- 卖价
- 36.18
- 买价
- 36.48
- 最低价
- 36.10
- 最高价
- 36.44
- 交易量
- 190
- 日变化
- -0.58%
- 月变化
- 1.32%
- 6个月变化
- 24.37%
- 年变化
- 22.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.734%
- 预测值
- 前值
- 4.651%