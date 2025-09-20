KurseKategorien
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

36.18 USD 0.21 (0.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QQQJ hat sich für heute um -0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.10 bis zu einem Hoch von 36.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von QQQJ heute?

Die Aktie von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) notiert heute bei 36.18. Sie wird innerhalb einer Spanne von 36.10 - 36.44 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.39 und das Handelsvolumen erreichte 190. Das Live-Chart von QQQJ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie QQQJ Dividenden?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF wird derzeit mit 36.18 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 22.23% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QQQJ zu verfolgen.

Wie kaufe ich QQQJ-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) zum aktuellen Kurs von 36.18 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.18 oder 36.48 platziert, während 190 und -0.71% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QQQJ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in QQQJ-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF müssen die jährliche Spanne 24.89 - 36.76 und der aktuelle Kurs 36.18 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.32% und 24.37%, bevor sie Orders zu 36.18 oder 36.48 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QQQJ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Der höchste Kurs von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) im vergangenen Jahr lag bei 36.76. Innerhalb von 24.89 - 36.76 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) im Laufe des Jahres betrug 24.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.18 und der Spanne 24.89 - 36.76 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QQQJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von QQQJ statt?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.39 und 22.23% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
36.10 36.44
Jahresspanne
24.89 36.76
Vorheriger Schlusskurs
36.39
Eröffnung
36.44
Bid
36.18
Ask
36.48
Tief
36.10
Hoch
36.44
Volumen
190
Tagesänderung
-0.58%
Monatsänderung
1.32%
6-Monatsänderung
24.37%
Jahresänderung
22.23%
