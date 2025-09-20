КотировкиРазделы
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

36.18 USD 0.21 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QQQJ за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.10, а максимальная — 36.44.

Следите за динамикой Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QQQJ сегодня?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) сегодня оценивается на уровне 36.18. Инструмент торгуется в пределах 36.10 - 36.44, вчерашнее закрытие составило 36.39, а торговый объем достиг 190. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QQQJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF в настоящее время оценивается в 36.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.23% и USD. Отслеживайте движения QQQJ на графике в реальном времени.

Как купить акции QQQJ?

Вы можете купить акции Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) по текущей цене 36.18. Ордера обычно размещаются около 36.18 или 36.48, тогда как 190 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QQQJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QQQJ?

Инвестирование в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF предполагает учет годового диапазона 24.89 - 36.76 и текущей цены 36.18. Многие сравнивают 1.32% и 24.37% перед размещением ордеров на 36.18 или 36.48. Изучайте ежедневные изменения цены QQQJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Самая высокая цена Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) за последний год составила 36.76. Акции заметно колебались в пределах 24.89 - 36.76, сравнение с 36.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Самая низкая цена Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) за год составила 24.89. Сравнение с текущими 36.18 и 24.89 - 36.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QQQJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QQQJ?

В прошлом Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.39 и 22.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.10 36.44
Годовой диапазон
24.89 36.76
Предыдущее закрытие
36.39
Open
36.44
Bid
36.18
Ask
36.48
Low
36.10
High
36.44
Объем
190
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
1.32%
6-месячное изменение
24.37%
Годовое изменение
22.23%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
4.734%
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.