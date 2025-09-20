- 概要
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJの今日の為替レートは、-0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり36.10の安値と36.44の高値で取引されました。
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
QQQJ株の現在の価格は？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFの株価は本日36.18です。36.10 - 36.44内で取引され、前日の終値は36.39、取引量は190に達しました。QQQJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFの株は配当を出しますか？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFの現在の価格は36.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は22.23%やUSDにも注目します。QQQJの動きはライブチャートで確認できます。
QQQJ株を買う方法は？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFの株は現在36.18で購入可能です。注文は通常36.18または36.48付近で行われ、190や-0.71%が市場の動きを示します。QQQJの最新情報はライブチャートで確認できます。
QQQJ株に投資する方法は？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFへの投資では、年間の値幅24.89 - 36.76と現在の36.18を考慮します。注文は多くの場合36.18や36.48で行われる前に、1.32%や24.37%と比較されます。QQQJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFの株の最高値は？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFの過去1年の最高値は36.76でした。24.89 - 36.76内で株価は大きく変動し、36.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFの株の最低値は？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF(QQQJ)の年間最安値は24.89でした。現在の36.18や24.89 - 36.76と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QQQJの動きはライブチャートで確認できます。
QQQJの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.39、22.23%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.39
- 始値
- 36.44
- 買値
- 36.18
- 買値
- 36.48
- 安値
- 36.10
- 高値
- 36.44
- 出来高
- 190
- 1日の変化
- -0.58%
- 1ヶ月の変化
- 1.32%
- 6ヶ月の変化
- 24.37%
- 1年の変化
- 22.23%
