QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

36.18 USD 0.21 (0.58%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QQQJ de hoy ha cambiado un -0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.10, mientras que el máximo ha alcanzado 36.44.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de QQQJ hoy?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) se evalúa hoy en 36.18. El instrumento se negocia dentro de 36.10 - 36.44; el cierre de ayer ha sido 36.39 y el volumen comercial ha alcanzado 190. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QQQJ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF se evalúa actualmente en 36.18. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 22.23% y USD. Monitoree los movimientos de QQQJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de QQQJ?

Puede comprar acciones de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) al precio actual de 36.18. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.18 o 36.48, mientras que 190 y -0.71% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QQQJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de QQQJ?

Invertir en Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.89 - 36.76 y el precio actual 36.18. Muchos comparan 1.32% y 24.37% antes de colocar órdenes en 36.18 o 36.48. Estudie los cambios diarios de precios de QQQJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

El precio más alto de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) en el último año ha sido 36.76. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.89 - 36.76, una comparación con 36.39 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

El precio más bajo de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) para el año ha sido 24.89. La comparación con los actuales 36.18 y 24.89 - 36.76 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QQQJ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QQQJ?

En el pasado, Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.39 y 22.23% después de las acciones corporativas.

Rango diario
36.10 36.44
Rango anual
24.89 36.76
Cierres anteriores
36.39
Open
36.44
Bid
36.18
Ask
36.48
Low
36.10
High
36.44
Volumen
190
Cambio diario
-0.58%
Cambio mensual
1.32%
Cambio a 6 meses
24.37%
Cambio anual
22.23%
