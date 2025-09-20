QuotazioniSezioni
Valute / QQQJ
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

36.16 USD 0.23 (0.63%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QQQJ ha avuto una variazione del -0.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.10 e ad un massimo di 36.44.

Segui le dinamiche di Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

QQQJ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni QQQJ oggi?

Oggi le azioni Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF sono prezzate a 36.16. Viene scambiato all'interno di 36.10 - 36.44, la chiusura di ieri è stata 36.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 106. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QQQJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF pagano dividendi?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF è attualmente valutato a 36.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QQQJ.

Come acquistare azioni QQQJ?

Puoi acquistare azioni Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF al prezzo attuale di 36.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.16 o 36.46, mentre 106 e -0.77% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QQQJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QQQJ?

Investire in Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.89 - 36.76 e il prezzo attuale 36.16. Molti confrontano 1.26% e 24.30% prima di effettuare ordini su 36.16 o 36.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QQQJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Il prezzo massimo di Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF nell'ultimo anno è stato 36.76. All'interno di 24.89 - 36.76, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?

Il prezzo più basso di Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) nel corso dell'anno è stato 24.89. Confrontandolo con gli attuali 36.16 e 24.89 - 36.76 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QQQJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QQQJ?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.39 e 22.16%.

Intervallo Giornaliero
36.10 36.44
Intervallo Annuale
24.89 36.76
Chiusura Precedente
36.39
Apertura
36.44
Bid
36.16
Ask
36.46
Minimo
36.10
Massimo
36.44
Volume
106
Variazione giornaliera
-0.63%
Variazione Mensile
1.26%
Variazione Semestrale
24.30%
Variazione Annuale
22.16%
09 ottobre, giovedì
12:30
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:35
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
12:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapporto WASDE
Agire
Fcst
Prev
16:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Obbligazioni a 30 anni
Agire
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev