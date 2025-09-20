- Visão do mercado
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
A taxa do QQQJ para hoje mudou para -0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.10 e o mais alto foi 36.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QQQJ hoje?
Hoje Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) está avaliado em 36.18. O instrumento é negociado dentro de 36.10 - 36.44, o fechamento de ontem foi 36.39, e o volume de negociação atingiu 190. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QQQJ em tempo real.
As ações de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF está avaliado em 36.18. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.23% e USD. Monitore os movimentos de QQQJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QQQJ?
Você pode comprar ações de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) pelo preço atual 36.18. Ordens geralmente são executadas perto de 36.18 ou 36.48, enquanto 190 e -0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QQQJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QQQJ?
Investir em Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF envolve considerar a faixa anual 24.89 - 36.76 e o preço atual 36.18. Muitos comparam 1.32% e 24.37% antes de enviar ordens em 36.18 ou 36.48. Estude as mudanças diárias de preço de QQQJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?
O maior preço de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) no último ano foi 36.76. As ações oscilaram bastante dentro de 24.89 - 36.76, e a comparação com 36.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF?
O menor preço de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) no ano foi 24.89. A comparação com o preço atual 36.18 e 24.89 - 36.76 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QQQJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QQQJ?
No passado Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.39 e 22.23% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.39
- Open
- 36.44
- Bid
- 36.18
- Ask
- 36.48
- Low
- 36.10
- High
- 36.44
- Volume
- 190
- Mudança diária
- -0.58%
- Mudança mensal
- 1.32%
- Mudança de 6 meses
- 24.37%
- Mudança anual
- 22.23%
