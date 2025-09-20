CotationsSections
Devises / QQQJ
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

36.14 USD 0.25 (0.69%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QQQJ a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.14 et à un maximum de 36.44.

Suivez la dynamique Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action QQQJ aujourd'hui ?

L'action Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF est cotée à 36.14 aujourd'hui. Elle se négocie dans 36.14 - 36.44, a clôturé hier à 36.39 et son volume d'échange a atteint 47. Le graphique en temps réel du cours de QQQJ présente ces mises à jour.

L'action Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF est actuellement valorisé à 36.14. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QQQJ.

Comment acheter des actions QQQJ ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF au cours actuel de 36.14. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.14 ou de 36.44, le 47 et le -0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QQQJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action QQQJ ?

Investir dans Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.89 - 36.76 et le prix actuel 36.14. Beaucoup comparent 1.20% et 24.24% avant de passer des ordres à 36.14 ou 36.44. Consultez le graphique du cours de QQQJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF l'année dernière était 36.76. Au cours de 24.89 - 36.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) sur l'année a été 24.89. Sa comparaison avec 36.14 et 24.89 - 36.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QQQJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action QQQJ a-t-elle été divisée ?

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.39 et 22.09% après les opérations sur titres.

Range quotidien
36.14 36.44
Range Annuel
24.89 36.76
Clôture Précédente
36.39
Ouverture
36.44
Bid
36.14
Ask
36.44
Plus Bas
36.14
Plus Haut
36.44
Volume
47
Changement quotidien
-0.69%
Changement Mensuel
1.20%
Changement à 6 Mois
24.24%
Changement Annuel
22.09%
09 octobre, jeudi
12:30
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
12:35
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapport WASDE
Act
Fcst
Prev
16:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères d’obligations à 30 ans
Act
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev