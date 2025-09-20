- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QQQJ: Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
Le taux de change de QQQJ a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.14 et à un maximum de 36.44.
Suivez la dynamique Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQJ Nouvelles
- Should Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) Be on Your Investing Radar?
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- CIO Notebook: U.S. Government Shutdown Not Enough To Derail Momentum
- CDT Insider Sentiment September 2025: All In
- As U.S. Stocks Hit Records, Do Mexican Equities Offer Diversification Opportunities?
- The Truth About Market Impacts Of Government Shutdowns
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QQQJ aujourd'hui ?
L'action Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF est cotée à 36.14 aujourd'hui. Elle se négocie dans 36.14 - 36.44, a clôturé hier à 36.39 et son volume d'échange a atteint 47. Le graphique en temps réel du cours de QQQJ présente ces mises à jour.
L'action Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF est actuellement valorisé à 36.14. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QQQJ.
Comment acheter des actions QQQJ ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF au cours actuel de 36.14. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.14 ou de 36.44, le 47 et le -0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QQQJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QQQJ ?
Investir dans Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.89 - 36.76 et le prix actuel 36.14. Beaucoup comparent 1.20% et 24.24% avant de passer des ordres à 36.14 ou 36.44. Consultez le graphique du cours de QQQJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF l'année dernière était 36.76. Au cours de 24.89 - 36.76, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) sur l'année a été 24.89. Sa comparaison avec 36.14 et 24.89 - 36.76 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QQQJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QQQJ a-t-elle été divisée ?
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.39 et 22.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.39
- Ouverture
- 36.44
- Bid
- 36.14
- Ask
- 36.44
- Plus Bas
- 36.14
- Plus Haut
- 36.44
- Volume
- 47
- Changement quotidien
- -0.69%
- Changement Mensuel
- 1.20%
- Changement à 6 Mois
- 24.24%
- Changement Annuel
- 22.09%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.651%