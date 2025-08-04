QQQE fiyatı bugün 0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.75 ve Yüksek fiyatı olarak 101.41 aralığında işlem gördü.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.