Dövizler / QQQE
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
101.30 USD 0.46 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QQQE fiyatı bugün 0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.75 ve Yüksek fiyatı olarak 101.41 aralığında işlem gördü.
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
QQQE haberleri
Günlük aralık
100.75 101.41
Yıllık aralık
75.07 101.41
- Önceki kapanış
- 100.84
- Açılış
- 100.75
- Satış
- 101.30
- Alış
- 101.60
- Düşük
- 100.75
- Yüksek
- 101.41
- Hacim
- 383
- Günlük değişim
- 0.46%
- Aylık değişim
- 4.84%
- 6 aylık değişim
- 16.52%
- Yıllık değişim
- 12.13%
