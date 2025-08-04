FiyatlarBölümler
QQQE
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

101.30 USD 0.46 (0.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QQQE fiyatı bugün 0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.75 ve Yüksek fiyatı olarak 101.41 aralığında işlem gördü.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
100.75 101.41
Yıllık aralık
75.07 101.41
Önceki kapanış
100.84
Açılış
100.75
Satış
101.30
Alış
101.60
Düşük
100.75
Yüksek
101.41
Hacim
383
Günlük değişim
0.46%
Aylık değişim
4.84%
6 aylık değişim
16.52%
Yıllık değişim
12.13%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%