QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
100.95 USD 0.11 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QQQE за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.75, а максимальная — 101.03.
Следите за динамикой Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
100.75 101.03
Годовой диапазон
75.07 101.28
- Предыдущее закрытие
- 100.84
- Open
- 100.75
- Bid
- 100.95
- Ask
- 101.25
- Low
- 100.75
- High
- 101.03
- Объем
- 136
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 4.48%
- 6-месячное изменение
- 16.11%
- Годовое изменение
- 11.74%
22 сентября, понедельник
13:45
USD