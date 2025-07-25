КотировкиРазделы
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

100.95 USD 0.11 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QQQE за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.75, а максимальная — 101.03.

Следите за динамикой Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
100.75 101.03
Годовой диапазон
75.07 101.28
Предыдущее закрытие
100.84
Open
100.75
Bid
100.95
Ask
101.25
Low
100.75
High
101.03
Объем
136
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
4.48%
6-месячное изменение
16.11%
Годовое изменение
11.74%
