CotationsSections
Devises / QQQE
Retour à Actions

QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

100.95 USD 0.11 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QQQE a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.75 et à un maximum de 101.03.

Suivez la dynamique Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQQE Nouvelles

Range quotidien
100.75 101.03
Range Annuel
75.07 101.28
Clôture Précédente
100.84
Ouverture
100.75
Bid
100.95
Ask
101.25
Plus Bas
100.75
Plus Haut
101.03
Volume
136
Changement quotidien
0.11%
Changement Mensuel
4.48%
Changement à 6 Mois
16.11%
Changement Annuel
11.74%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev