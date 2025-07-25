Devises / QQQE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
100.95 USD 0.11 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QQQE a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.75 et à un maximum de 101.03.
Suivez la dynamique Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQE Nouvelles
- Should Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) Be on Your Investing Radar?
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- QQQJ: A Guide To Invesco's Nasdaq Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ)
- Is Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) a Strong ETF Right Now?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- I Am Using QID To Hedge Possible Big Tech Rout Into October (NYSEARCA:QID)
- Don't Buy TQQQ After A Big Run Higher: Signs Of Market Top (NASDAQ:TQQQ)
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- 3 Reasons Why Nasdaq ETFs Hit a Record High
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Secular Bull Markets: The Shot Clock Is Ticking
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
Range quotidien
100.75 101.03
Range Annuel
75.07 101.28
- Clôture Précédente
- 100.84
- Ouverture
- 100.75
- Bid
- 100.95
- Ask
- 101.25
- Plus Bas
- 100.75
- Plus Haut
- 101.03
- Volume
- 136
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 4.48%
- Changement à 6 Mois
- 16.11%
- Changement Annuel
- 11.74%