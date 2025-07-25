CotaçõesSeções
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

100.95 USD 0.11 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do QQQE para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.75 e o mais alto foi 101.03.

Veja a dinâmica do par de moedas Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
100.75 101.03
Faixa anual
75.07 101.28
Fechamento anterior
100.84
Open
100.75
Bid
100.95
Ask
101.25
Low
100.75
High
101.03
Volume
136
Mudança diária
0.11%
Mudança mensal
4.48%
Mudança de 6 meses
16.11%
Mudança anual
11.74%
