QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
100.95 USD 0.11 (0.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QQQE para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.75 e o mais alto foi 101.03.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
QQQE Notícias
Faixa diária
100.75 101.03
Faixa anual
75.07 101.28
- Fechamento anterior
- 100.84
- Open
- 100.75
- Bid
- 100.95
- Ask
- 101.25
- Low
- 100.75
- High
- 101.03
- Volume
- 136
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 4.48%
- Mudança de 6 meses
- 16.11%
- Mudança anual
- 11.74%