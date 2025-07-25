통화 / QQQE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
100.95 USD 0.11 (0.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QQQE 환율이 오늘 0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.75이고 고가는 101.03이었습니다.
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QQQE News
- Should Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) Be on Your Investing Radar?
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Overbought Becomes The Norm For The Nasdaq
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Nasdaq 100 On Pace For 9th Straight Daily Gain (Nasdaq Global Indices:NDX)
- QQQJ: A Guide To Invesco's Nasdaq Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ)
- Is Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) a Strong ETF Right Now?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Nasdaq Leads U.S. Indices In Indecisive Moves: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Overview
- I Am Using QID To Hedge Possible Big Tech Rout Into October (NYSEARCA:QID)
- Don't Buy TQQQ After A Big Run Higher: Signs Of Market Top (NASDAQ:TQQQ)
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- 3 Reasons Why Nasdaq ETFs Hit a Record High
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- The Earnings Party Hits A Wall: Strong Q2 Profits Can't Overcome Macro Fears
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Secular Bull Markets: The Shot Clock Is Ticking
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
일일 변동 비율
100.75 101.03
년간 변동
75.07 101.28
- 이전 종가
- 100.84
- 시가
- 100.75
- Bid
- 100.95
- Ask
- 101.25
- 저가
- 100.75
- 고가
- 101.03
- 볼륨
- 136
- 일일 변동
- 0.11%
- 월 변동
- 4.48%
- 6개월 변동
- 16.11%
- 년간 변동율
- 11.74%