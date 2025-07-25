시세섹션
통화 / QQQE
주식로 돌아가기

QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

100.95 USD 0.11 (0.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

QQQE 환율이 오늘 0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.75이고 고가는 101.03이었습니다.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QQQE News

일일 변동 비율
100.75 101.03
년간 변동
75.07 101.28
이전 종가
100.84
시가
100.75
Bid
100.95
Ask
101.25
저가
100.75
고가
101.03
볼륨
136
일일 변동
0.11%
월 변동
4.48%
6개월 변동
16.11%
년간 변동율
11.74%
22 9월, 월요일
13:45
USD
윌리엄스 FOMC 위원 연설
활동
예측값
훑어보기