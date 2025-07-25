通貨 / QQQE
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
100.95 USD 0.11 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QQQEの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり100.75の安値と101.03の高値で取引されました。
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
100.75 101.03
1年のレンジ
75.07 101.28
- 以前の終値
- 100.84
- 始値
- 100.75
- 買値
- 100.95
- 買値
- 101.25
- 安値
- 100.75
- 高値
- 101.03
- 出来高
- 136
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 4.48%
- 6ヶ月の変化
- 16.11%
- 1年の変化
- 11.74%