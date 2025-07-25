クォートセクション
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

100.95 USD 0.11 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QQQEの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり100.75の安値と101.03の高値で取引されました。

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
100.75 101.03
1年のレンジ
75.07 101.28
以前の終値
100.84
始値
100.75
買値
100.95
買値
101.25
安値
100.75
高値
101.03
出来高
136
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
4.48%
6ヶ月の変化
16.11%
1年の変化
11.74%
