QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

100.95 USD 0.11 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QQQE hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.75 bis zu einem Hoch von 101.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
100.75 101.03
Jahresspanne
75.07 101.28
Vorheriger Schlusskurs
100.84
Eröffnung
100.75
Bid
100.95
Ask
101.25
Tief
100.75
Hoch
101.03
Volumen
136
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
4.48%
6-Monatsänderung
16.11%
Jahresänderung
11.74%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh