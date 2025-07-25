Währungen / QQQE
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
100.95 USD 0.11 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QQQE hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.75 bis zu einem Hoch von 101.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
QQQE News
Tagesspanne
100.75 101.03
Jahresspanne
75.07 101.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.84
- Eröffnung
- 100.75
- Bid
- 100.95
- Ask
- 101.25
- Tief
- 100.75
- Hoch
- 101.03
- Volumen
- 136
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 4.48%
- 6-Monatsänderung
- 16.11%
- Jahresänderung
- 11.74%