QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
100.95 USD 0.11 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QQQE de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.75, mientras que el máximo ha alcanzado 101.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
100.75 101.03
Rango anual
75.07 101.28
- Cierres anteriores
- 100.84
- Open
- 100.75
- Bid
- 100.95
- Ask
- 101.25
- Low
- 100.75
- High
- 101.03
- Volumen
- 136
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 4.48%
- Cambio a 6 meses
- 16.11%
- Cambio anual
- 11.74%