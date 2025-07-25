CotizacionesSecciones
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

100.95 USD 0.11 (0.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QQQE de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 100.75, mientras que el máximo ha alcanzado 101.03.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
100.75 101.03
Rango anual
75.07 101.28
Cierres anteriores
100.84
Open
100.75
Bid
100.95
Ask
101.25
Low
100.75
High
101.03
Volumen
136
Cambio diario
0.11%
Cambio mensual
4.48%
Cambio a 6 meses
16.11%
Cambio anual
11.74%
