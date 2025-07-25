报价部分
货币 / QQQE
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

100.95 USD 0.11 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QQQE汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点100.75和高点101.03进行交易。

关注Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
100.75 101.03
年范围
75.07 101.28
前一天收盘价
100.84
开盘价
100.75
卖价
100.95
买价
101.25
最低价
100.75
最高价
101.03
交易量
136
日变化
0.11%
月变化
4.48%
6个月变化
16.11%
年变化
11.74%
