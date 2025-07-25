货币 / QQQE
QQQE: Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
100.95 USD 0.11 (0.11%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QQQE汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点100.75和高点101.03进行交易。
关注Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QQQE新闻
日范围
100.75 101.03
年范围
75.07 101.28
- 前一天收盘价
- 100.84
- 开盘价
- 100.75
- 卖价
- 100.95
- 买价
- 101.25
- 最低价
- 100.75
- 最高价
- 101.03
- 交易量
- 136
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 4.48%
- 6个月变化
- 16.11%
- 年变化
- 11.74%