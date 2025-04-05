FiyatlarBölümler
QMCO
QMCO: Quantum Corporation

11.88 USD 3.43 (40.59%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QMCO fiyatı bugün 40.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.54 ve Yüksek fiyatı olarak 12.69 aralığında işlem gördü.

Quantum Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
8.54 12.69
Yıllık aralık
2.90 90.64
Önceki kapanış
8.45
Açılış
8.68
Satış
11.88
Alış
12.18
Düşük
8.54
Yüksek
12.69
Hacim
36.464 K
Günlük değişim
40.59%
Aylık değişim
65.23%
6 aylık değişim
-19.35%
Yıllık değişim
247.37%
21 Eylül, Pazar