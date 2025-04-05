Dövizler / QMCO
QMCO: Quantum Corporation
11.88 USD 3.43 (40.59%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QMCO fiyatı bugün 40.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.54 ve Yüksek fiyatı olarak 12.69 aralığında işlem gördü.
Quantum Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
QMCO haberleri
Günlük aralık
8.54 12.69
Yıllık aralık
2.90 90.64
- Önceki kapanış
- 8.45
- Açılış
- 8.68
- Satış
- 11.88
- Alış
- 12.18
- Düşük
- 8.54
- Yüksek
- 12.69
- Hacim
- 36.464 K
- Günlük değişim
- 40.59%
- Aylık değişim
- 65.23%
- 6 aylık değişim
- -19.35%
- Yıllık değişim
- 247.37%
21 Eylül, Pazar