货币 / QMCO
QMCO: Quantum Corporation
8.35 USD 0.08 (0.97%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QMCO汇率已更改0.97%。当日，交易品种以低点8.14和高点8.74进行交易。
关注Quantum Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
QMCO新闻
- Quantum第一财季业绩未达收入预期，股价下跌
- Earnings call transcript: Quantum’s Q1 2025 Misses Revenue Forecast, Stock Drops
- Quantum's Q1 Loss Wider Than Estimated, Revenues Plunge Y/Y
- Quantum Reports 11% Revenue Drop in Q1
- Quantum Stock Drops After Q1 Report: Here's Why - Quantum (NASDAQ:QMCO)
- Quantum appoints Gregg Pugmire as VP of Americas Sales
- Quantumsphere Acquisition Corp completes $82.8 million IPO and private placement
- Quantum expands distribution network across Asia-Pacific markets
- Quantum Unveils 1U DXi T-Series All-Flash Models With 480TB Capacity
- Quantum unveils high-capacity data protection appliances in 1U form factor
- Quantum Corp notifies chief revenue officer of intent to negotiate employment termination
- Quantum stock falls after company files to delay annual report
- Quantum to Release Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results on Monday, June 30, 2025
- Quantum Corporation appoints Hugues Meyrath as CEO
- Quantum introduces LTO-10 support for enhanced data storage
- Quantum Redefines Professional Services Portfolio to Offer Maximum Flexibility, Align with Customer Needs at Any Stage of the Data Lifecycle
- Canal 13 Builds Integrated Workflow on Quantum to Accelerate Production, Safeguard Content, and Simplify Operations
日范围
8.14 8.74
年范围
2.90 90.64
- 前一天收盘价
- 8.27
- 开盘价
- 8.19
- 卖价
- 8.35
- 买价
- 8.65
- 最低价
- 8.14
- 最高价
- 8.74
- 交易量
- 2.201 K
- 日变化
- 0.97%
- 月变化
- 16.13%
- 6个月变化
- -43.31%
- 年变化
- 144.15%
