QMCO: Quantum Corporation
8.35 USD 0.08 (0.97%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QMCO de hoy ha cambiado un 0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.14, mientras que el máximo ha alcanzado 8.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Quantum Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
QMCO News
- Transcripción del informe de resultados: Quantum no alcanza la previsión de ingresos en el primer trimestre de 2025, la acción cae
- Quantum no cumple previsión de ingresos en 1T 2025, acciones caen
- Earnings call transcript: Quantum’s Q1 2025 Misses Revenue Forecast, Stock Drops
- Quantum's Q1 Loss Wider Than Estimated, Revenues Plunge Y/Y
- Quantum Reports 11% Revenue Drop in Q1
- Quantum Stock Drops After Q1 Report: Here's Why - Quantum (NASDAQ:QMCO)
- Quantum expands distribution network across Asia-Pacific markets
- Quantum Unveils 1U DXi T-Series All-Flash Models With 480TB Capacity
- Quantum unveils high-capacity data protection appliances in 1U form factor
- Quantum Corp notifies chief revenue officer of intent to negotiate employment termination
- Quantum stock falls after company files to delay annual report
- Quantum to Release Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results on Monday, June 30, 2025
- Quantum Corporation appoints Hugues Meyrath as CEO
- Quantum introduces LTO-10 support for enhanced data storage
- Quantum Redefines Professional Services Portfolio to Offer Maximum Flexibility, Align with Customer Needs at Any Stage of the Data Lifecycle
- Canal 13 Builds Integrated Workflow on Quantum to Accelerate Production, Safeguard Content, and Simplify Operations
Rango diario
8.14 8.74
Rango anual
2.90 90.64
- Cierres anteriores
- 8.27
- Open
- 8.19
- Bid
- 8.35
- Ask
- 8.65
- Low
- 8.14
- High
- 8.74
- Volumen
- 2.201 K
- Cambio diario
- 0.97%
- Cambio mensual
- 16.13%
- Cambio a 6 meses
- -43.31%
- Cambio anual
- 144.15%
