Valute / QMCO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QMCO: Quantum Corporation
11.88 USD 3.43 (40.59%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QMCO ha avuto una variazione del 40.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.54 e ad un massimo di 12.69.
Segui le dinamiche di Quantum Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QMCO News
- Trascrizione della relazione sugli utili: Quantum manca la previsione utili del Q1 2025, il titolo crolla
- Earnings call transcript: Quantum’s Q1 2025 Misses Revenue Forecast, Stock Drops
- Quantum's Q1 Loss Wider Than Estimated, Revenues Plunge Y/Y
- Quantum Reports 11% Revenue Drop in Q1
- Quantum Stock Drops After Q1 Report: Here's Why - Quantum (NASDAQ:QMCO)
- Broadcom Inc. (AVGO) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Quantum appoints Gregg Pugmire as VP of Americas Sales
- NetApp (NTAP) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Quantumsphere Acquisition Corp completes $82.8 million IPO and private placement
- Millicom International Cellular SA (TIGO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Super Micro Computer (SMCI) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Quantum expands distribution network across Asia-Pacific markets
- Quantum Unveils 1U DXi T-Series All-Flash Models With 480TB Capacity
- Quantum unveils high-capacity data protection appliances in 1U form factor
- Quantum Corp notifies chief revenue officer of intent to negotiate employment termination
- Quantum stock falls after company files to delay annual report
- Quantum to Release Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results on Monday, June 30, 2025
- Nvidia's Jensen Huang Sparks Quantum Stock Frenzy - Quantum Computing (NASDAQ:QUBT)
- Quantum Corporation appoints Hugues Meyrath as CEO
- Quantum introduces LTO-10 support for enhanced data storage
- Quantum Redefines Professional Services Portfolio to Offer Maximum Flexibility, Align with Customer Needs at Any Stage of the Data Lifecycle
- Canal 13 Builds Integrated Workflow on Quantum to Accelerate Production, Safeguard Content, and Simplify Operations
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Quantum Computing Inc. shares fall as Q4 revenue misses estimates
Intervallo Giornaliero
8.54 12.69
Intervallo Annuale
2.90 90.64
- Chiusura Precedente
- 8.45
- Apertura
- 8.68
- Bid
- 11.88
- Ask
- 12.18
- Minimo
- 8.54
- Massimo
- 12.69
- Volume
- 36.464 K
- Variazione giornaliera
- 40.59%
- Variazione Mensile
- 65.23%
- Variazione Semestrale
- -19.35%
- Variazione Annuale
- 247.37%
21 settembre, domenica