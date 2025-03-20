Валюты / QMCO
QMCO: Quantum Corporation
8.27 USD 0.39 (4.95%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QMCO за сегодня изменился на 4.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.86, а максимальная — 8.53.
Следите за динамикой Quantum Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QMCO
- Отчет о доходах Quantum: Q1 2025 не оправдал прогнозов, акции падают
- Earnings call transcript: Quantum’s Q1 2025 Misses Revenue Forecast, Stock Drops
- Quantum's Q1 Loss Wider Than Estimated, Revenues Plunge Y/Y
- Quantum Reports 11% Revenue Drop in Q1
- Quantum Stock Drops After Q1 Report: Here's Why - Quantum (NASDAQ:QMCO)
- Broadcom Inc. (AVGO) Surpasses Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Quantum appoints Gregg Pugmire as VP of Americas Sales
- NetApp (NTAP) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Quantumsphere Acquisition Corp completes $82.8 million IPO and private placement
- Millicom International Cellular SA (TIGO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Super Micro Computer (SMCI) Lags Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Quantum expands distribution network across Asia-Pacific markets
- Quantum Unveils 1U DXi T-Series All-Flash Models With 480TB Capacity
- Quantum unveils high-capacity data protection appliances in 1U form factor
- Quantum Corp notifies chief revenue officer of intent to negotiate employment termination
- Quantum stock falls after company files to delay annual report
- Quantum to Release Fiscal Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results on Monday, June 30, 2025
- Nvidia's Jensen Huang Sparks Quantum Stock Frenzy - Quantum Computing (NASDAQ:QUBT)
- Quantum Corporation appoints Hugues Meyrath as CEO
- Quantum introduces LTO-10 support for enhanced data storage
- Quantum Redefines Professional Services Portfolio to Offer Maximum Flexibility, Align with Customer Needs at Any Stage of the Data Lifecycle
- Canal 13 Builds Integrated Workflow on Quantum to Accelerate Production, Safeguard Content, and Simplify Operations
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
- Quantum Computing Inc. shares fall as Q4 revenue misses estimates
Дневной диапазон
7.86 8.53
Годовой диапазон
2.90 90.64
- Предыдущее закрытие
- 7.88
- Open
- 8.07
- Bid
- 8.27
- Ask
- 8.57
- Low
- 7.86
- High
- 8.53
- Объем
- 1.905 K
- Дневное изменение
- 4.95%
- Месячное изменение
- 15.02%
- 6-месячное изменение
- -43.86%
- Годовое изменение
- 141.81%
