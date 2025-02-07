Dövizler / QDF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund
78.94 USD 0.01 (0.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QDF fiyatı bugün -0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.56 ve Yüksek fiyatı olarak 78.94 aralığında işlem gördü.
FlexShares Quality Dividend Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDF haberleri
- Is FlexShares Quality Dividend ETF (QDF) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- QDF: High-Quality, Moderate Approach To Dividends (NYSEARCA:QDF)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- USA all the way. Why one firm says the best bet for the next decade is still Wall Street.
Günlük aralık
78.56 78.94
Yıllık aralık
58.78 79.16
- Önceki kapanış
- 78.95
- Açılış
- 78.71
- Satış
- 78.94
- Alış
- 79.24
- Düşük
- 78.56
- Yüksek
- 78.94
- Hacim
- 32
- Günlük değişim
- -0.01%
- Aylık değişim
- 3.07%
- 6 aylık değişim
- 16.02%
- Yıllık değişim
- 11.07%
21 Eylül, Pazar