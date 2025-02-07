FiyatlarBölümler
Dövizler / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund

78.94 USD 0.01 (0.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QDF fiyatı bugün -0.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.56 ve Yüksek fiyatı olarak 78.94 aralığında işlem gördü.

FlexShares Quality Dividend Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
78.56 78.94
Yıllık aralık
58.78 79.16
Önceki kapanış
78.95
Açılış
78.71
Satış
78.94
Alış
79.24
Düşük
78.56
Yüksek
78.94
Hacim
32
Günlük değişim
-0.01%
Aylık değişim
3.07%
6 aylık değişim
16.02%
Yıllık değişim
11.07%
21 Eylül, Pazar