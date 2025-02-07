Devises / QDF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund
78.94 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QDF a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.56 et à un maximum de 78.94.
Suivez la dynamique FlexShares Quality Dividend Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QDF Nouvelles
- Is FlexShares Quality Dividend ETF (QDF) a Strong ETF Right Now?
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- QDF: High-Quality, Moderate Approach To Dividends (NYSEARCA:QDF)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- USA all the way. Why one firm says the best bet for the next decade is still Wall Street.
Range quotidien
78.56 78.94
Range Annuel
58.78 79.16
- Clôture Précédente
- 78.95
- Ouverture
- 78.71
- Bid
- 78.94
- Ask
- 79.24
- Plus Bas
- 78.56
- Plus Haut
- 78.94
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- -0.01%
- Changement Mensuel
- 3.07%
- Changement à 6 Mois
- 16.02%
- Changement Annuel
- 11.07%
20 septembre, samedi