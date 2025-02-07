CotationsSections
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund

78.94 USD 0.01 (0.01%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QDF a changé de -0.01% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.56 et à un maximum de 78.94.

Suivez la dynamique FlexShares Quality Dividend Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
78.56 78.94
Range Annuel
58.78 79.16
Clôture Précédente
78.95
Ouverture
78.71
Bid
78.94
Ask
79.24
Plus Bas
78.56
Plus Haut
78.94
Volume
32
Changement quotidien
-0.01%
Changement Mensuel
3.07%
Changement à 6 Mois
16.02%
Changement Annuel
11.07%
