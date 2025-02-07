通貨 / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund
78.95 USD 0.46 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QDFの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり78.90の安値と79.16の高値で取引されました。
FlexShares Quality Dividend Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
78.90 79.16
1年のレンジ
58.78 79.16
- 以前の終値
- 78.49
- 始値
- 79.09
- 買値
- 78.95
- 買値
- 79.25
- 安値
- 78.90
- 高値
- 79.16
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 0.59%
- 1ヶ月の変化
- 3.08%
- 6ヶ月の変化
- 16.03%
- 1年の変化
- 11.09%
