クォートセクション
通貨 / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund

78.95 USD 0.46 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QDFの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり78.90の安値と79.16の高値で取引されました。

FlexShares Quality Dividend Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
78.90 79.16
1年のレンジ
58.78 79.16
以前の終値
78.49
始値
79.09
買値
78.95
買値
79.25
安値
78.90
高値
79.16
出来高
26
1日の変化
0.59%
1ヶ月の変化
3.08%
6ヶ月の変化
16.03%
1年の変化
11.09%
