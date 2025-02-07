CotizacionesSecciones
Divisas / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund

78.49 USD 0.05 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de QDF de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 78.05, mientras que el máximo ha alcanzado 78.94.

Siga la dinámica de la pareja de divisas FlexShares Quality Dividend Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
78.05 78.94
Rango anual
58.78 78.94
Cierres anteriores
78.54
Open
78.63
Bid
78.49
Ask
78.79
Low
78.05
High
78.94
Volumen
60
Cambio diario
-0.06%
Cambio mensual
2.48%
Cambio a 6 meses
15.36%
Cambio anual
10.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B