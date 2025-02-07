Moedas / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund
78.95 USD 0.46 (0.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QDF para hoje mudou para 0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.90 e o mais alto foi 79.16.
Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares Quality Dividend Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
78.90 79.16
Faixa anual
58.78 79.16
- Fechamento anterior
- 78.49
- Open
- 79.09
- Bid
- 78.95
- Ask
- 79.25
- Low
- 78.90
- High
- 79.16
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 0.59%
- Mudança mensal
- 3.08%
- Mudança de 6 meses
- 16.03%
- Mudança anual
- 11.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh