통화 / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund
78.94 USD 0.01 (0.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QDF 환율이 오늘 -0.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 78.56이고 고가는 78.94이었습니다.
FlexShares Quality Dividend Index Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
QDF News
일일 변동 비율
78.56 78.94
년간 변동
58.78 79.16
- 이전 종가
- 78.95
- 시가
- 78.71
- Bid
- 78.94
- Ask
- 79.24
- 저가
- 78.56
- 고가
- 78.94
- 볼륨
- 32
- 일일 변동
- -0.01%
- 월 변동
- 3.07%
- 6개월 변동
- 16.02%
- 년간 변동율
- 11.07%
20 9월, 토요일