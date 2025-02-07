Währungen / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund
78.83 USD 0.12 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QDF hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.56 bis zu einem Hoch von 78.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die FlexShares Quality Dividend Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
QDF News
Tagesspanne
78.56 78.85
Jahresspanne
58.78 79.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.95
- Eröffnung
- 78.71
- Bid
- 78.83
- Ask
- 79.13
- Tief
- 78.56
- Hoch
- 78.85
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 2.92%
- 6-Monatsänderung
- 15.86%
- Jahresänderung
- 10.92%
