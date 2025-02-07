KurseKategorien
Währungen / QDF
QDF: FlexShares Quality Dividend Index Fund

78.83 USD 0.12 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QDF hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.56 bis zu einem Hoch von 78.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die FlexShares Quality Dividend Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
78.56 78.85
Jahresspanne
58.78 79.16
Vorheriger Schlusskurs
78.95
Eröffnung
78.71
Bid
78.83
Ask
79.13
Tief
78.56
Hoch
78.85
Volumen
15
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
2.92%
6-Monatsänderung
15.86%
Jahresänderung
10.92%
